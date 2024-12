Bahia apresenta proposta por goleiro, e Atlético corre o risco de perder Everson

O Bahia apresentou, nesta terça-feira (10), uma oferta ao Atlético pela contratação do goleiro Everson. A cúpula tricolor, contudo, avalia a negociação como difícil, mesmo que a proposta contenha uma compensação financeira. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

De acordo com o veículo, o investimento do clube baiano para contar com o jogador de 34 anos, um dos pilares do plantel alvinegro nos últimos anos, chegaria até 3 milhões de euros (R$ 19 milhões). Embora os valores sejam altos, ainda está distante da cláusula de liberação que consta em contrato.