Athletic se arrepende, renova com técnico e brinca: ‘Foi mal, tava doidão’

Dias após anunciar que o treinador Roger Silva não continuaria no comando do Athletic em 2025, o clube do interior de Minas Gerais voltou atrás e renovou o contrato com o técnico de 39 anos. E de forma extremamente humorada (leia mais abaixo). O Esquadrão, agora, se prepara para disputar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Em suas redes sociais, o Athletic informou que “entrou em acordo” com Roger Silva para a sequência no cargo. Antes da renovação, o clube chegou a considerar outros nomes, como Lisca, ex-América, mas as negociações não avançaram.