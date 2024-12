Artur Jorge: ‘Momento justo para competir ao mais alto nível’

Técnico do Botafogo afirma que o elenco está pronto para superar mais uma adversidade do calendário de 2024

O Mundial de Clubes, ou Intercontinental, é a nova ambição do Botafogo em 2024, no Qatar. É neste contexto que o técnico do Glorioso, Artur Jorge, demonstrou quais são os objetivos do time alvinegro na última competição de 2024. Campeão brasileiro e da Libertadores, o Mais Tradicional quer mais e não chegou ao Oriente Médio para fazer turismo.

“Nós próprios já conversamos em termos de grupo. Temos esse grande objetivo do Intercontinental, justamente pelo que foi o desempenho do Botafogo na temporada. É um momento justo para competir ao mais alto nível. Concretamente, para o que é nossas ambições, tem a ver com o pouco tempo entre a final do nosso campeonato e essa competição”, afirmou o comandante bracarense.