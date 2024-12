Árbitro da ‘máfia do apito’ processa emissora e tenta evitar lançamento de documentário

O árbitro Edilson Pereira de Carvalho, principal personagem da “Máfia do Apito”, entrou com processo contra a Globo e a produtora Feel The Match. Assim, o ex-juiz tem como objetivo evitar o lançamento de um documentário sobre o escândalo de manipulação de resultados. A produção tem estreia prevista para o próximo ano.

A coluna “f5”, do jornal “Folha de São Paulo” teve acesso aos documentos da ação, que transita na 52ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O pedido do ex-árbitro para iniciar o processo foi enviado na quinta-feira (05/12). Em seguida, a escolha do juiz responsável ocorreu, na última segunda (09). Em sua solicitação, Edilson argumenta que houve desrespeito ao direito de imagem. Assim, reclama que sofreu danos morais.