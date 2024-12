Amigos de Neymar expõem húngara sobre possível filha do jogador

Série de prints com conversas entre Gabriella Gáspar e amigos de Neymar veio à tona; possível filha não é citada / Crédito: Jogada 10

Uma série de prints referentes a conversas de Gabriella Gáspar e amigos próximos de Neymar sobre a possível paternidade do jogador quanto à filha da húngara. Pedidos por dinheiro e a não citação sobre a gravidez no início dos contatos, em 2021, chamam atenção na troca de mensagens. As informações foram obtidas pelo ‘portal Leo Dias’. Na primeira conversa, Gabriella teria feito um pedido de ajuda financeira para o tratamento de epilepsia de Jazmin Zoé, atualmente com 10 anos.

“Boa tarde, me desculpe pela mensagem incômoda. Eu gostaria de pedir ajuda. Eu quero começar uma arrecadação de dinheiro para minha pequena garota porque minha filha está cronicamente doente (epiléptica)”, disse a húngara em mensagem enviada ao jogador no dia 18 de outubro de 2021. O contato foi feito através do Instagram. No decorrer da mensagem, ela não fala sobre um possível relacionamento anterior, nem sobre um fruto de tal encontro. “Com 11 meses de idade, ela sofreu com uma encefalite, o que a deixou com epilepsia (…). Gostaria que ela passasse por uma cirurgia, porque até agora já tentamos nove tipos de drogas (medicamentos), mas sem nenhuma mudança (…). Infelizmente, com medicamentos, contas e outras despesas desgastam grande parte de nossa fonte de renda, então pagar a cirurgia fica difícil para nós, seria de grande ajuda se você pudesse ajudar de alguma forma”, escreveu Gabriella.

Possível paternidade de Neymar chega na mídia brasileira e Gabriella cobra jogador Quase três anos depois, Gabriella voltou a procurar Neymar, que não realizou a ajuda financeira pedida pela húngara. Em julho deste ano, novas mensagens foram enviadas após a notícia vir à tona no Brasil. Gáspar, então, cobra a realização do teste de DNA por parte do jogador do Al Hilal. Além disso, a húngara enviou fotos de documentos e de perfis de celebridades brasileiras em publicações que falam sobre o caso. Porém, não houve retorno por parte de Neymar. Exame de DNA de Neymar e Zoé Ainda segundo o ‘portal Leo Dias’, Neymar já teria coletado o material genético exigido pela Justiça brasileira, acionada devido ao processo movido por Gabriella quanto a possível paternidade do jogador. Porém, a húngara se recusa a colher o material genético da filha para dar seguimento no processo.