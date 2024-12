Veja o planejamento do Vasco para o começo de 2025

O retorno às atividades se dará, então, em dois blocos: primeiro, no dia 27 de dezembro, retornam os jogadores da base que disputarão a Copinha-2025 e os que farão parte das três rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Os clubes chegaram a acordo com a Ferj e poderão utilizar times alternativos nas primeiras partidas do estadual, aliás.

O elenco do Vasco iniciou nesta segunda-feira (9) o período de férias após o pesado ano de 2024. E, com o calendário do ano que está por vir bastante apertado por conta do Super Mundial de Clubes da Fifa (entre junho e julho), o planejamento do Vasco está, assim, traçado.

Como muitos dos jogadores que disputarão esta parte inicial do Carioca são sub-23 e sub-20, o Vasco levará a equipe sub-17 para disputar a Copinha. Ramón Lima, treinador do sub-20, ficará a cargo tanto da Copa São Paulo, quanto do Carioca. A estreia do Vasco no estadual é dia 12 de janeiro, contra o Nova Iguaçu. Já na Copinha, o time, alocado na Barra Funda, no Grupo 32, ao lado de XV de Piracicaba, Nacional e Canaã. O Vasco estreia dia 4 de janeiro.

Já a equipe principal volta aos trabalhos na semana seguinte; exatamente no dia 4 de janeiro. Diferentemente dos anos recentes, quando passou nos Estados Unidos (2023) e no Uruguai (2024), a pré-temporada deverá ocorrer no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro.