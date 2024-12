Vasco busca a contratação do atacante Joaquín Lavega

Atleta está em final de contrato com o River Plate, do Uruguai e poderá chegar ao Cruz-Maltino sem custos de negociações

O Vasco encerrou no último domingo (8) o Brasileirão de 2024 na décima posição, realizando uma campanha segura e sem riscos. Nesta segunda-feira, o clube já iniciou movimentações no mercado de transferências, e um dos nomes procurados pela diretoria cruz-maltina é o do atacante Joaquín Lavega, uruguaio de 19 anos, com vínculo ao River Plate, do Uruguai.

O jogador está em fim de contrato com o clube uruguaio, e a diretoria do Vasco já começou as negociações para sua contratação. Atualmente, o time conta apenas com Vegetti como centroavante de área. Assim, considera que precisa reforçar este setor. Já que quando o argentino não atuou, Rayan fez a função improvisadamente.