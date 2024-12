Título do LA Galaxy na MLS coroa temporada de Gabriel Pec: ‘Melhor ano da minha carreira’

O Los Angeles Galaxy bateu o New York Red Bulls por 2 a 1, no sábado (7), e conquistou o hexacampeonato da Major League Soccer (MLS). Nesse sentido, o título coroou a temporada de Gabriel Pec, ex-Vasco, que se destacou com ótimas atuações e recebeu o prêmio de contratação do ano na competição.

“Sentimento inexplicável conquistar o título da liga logo na minha primeira temporada. É um momento de muita felicidade e emoção por tudo que vivi aqui nesse ano. Individualmente foi o melhor ano da minha carreira, mas o mais importante era a conquista coletiva, o título. 10 anos que o clube não conquistava o título da liga, então me sinto orgulhoso de fazer parte desta história, de tudo que construímos esse ano”, disse.