Titular na reta final, Adryelson celebra retorno triunfante no Botafogo

O zagueiro Adryelson foi uma das figuras da ascensão e queda do Botafogo em 2023. Chegou à Seleção Brasileira e ficou marcado pela expulsão na virada sofrida para o Palmeiras por 4 a 3, no Estádio Nilton Santos, em novembro do ano passado, pelo returno do Brasileirão. Em 2024, porém, ele não desperdiçou a chance de dar a volta por cima. Emprestado até o fim do ano pelo Lyon (FRA), assumiu a titularidade, com a lesão de Bastos, na reta final desta temporada, e seguiu milimetricamente as palavras do ídolo Gonçalves. Neste ano, no Allianz Parque, contra o Verdão, marcou, de cabeça, um dos gols da simbólica vitória por 3 a 1.

Campeão brasileiro no domingo e da Libertadores na semana passada, o Ministro da Defesa falou sobre suas sensações com esta montanha-russa.