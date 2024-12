Thiago Silva se declara ao Fluminense e afirma: ‘A exigência desse clube precisa ser maior’

Zagueiro chegou no meio da temporada e ajudou o time carioca a ficar na primeira divisão em 2025

O zagueiro Thiago Silva chegou ao Fluminense no meio da temporada e rapidamente conquistou espaço no time sob o comando de Mano Menezes. No entanto, o coletivo não viveu grandes momentos, já que brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Por fim, ao menos conseguiu vaga para a Copa Sul Americana de 2025.

Aliás, Thiago teve uma atuação excelente contra o Palmeiras, em um jogo decisivo que garantiu a permanência do Tricolor Carioca na primeira divisão em 2025. A vitória por 1 a 0 foi a primeira do Fluminense na casa do Alviverde desde sua reinauguração, em 2014.