Sob o comando de André Jardine, América pode conquistar o tricampeonato mexicano

A equipe do brasileiro bateu o Cruz Azul por 4 a 3 no último domingo (8) e garantiu a vaga na final do torneio pelo terceiro ano consecutivo

Após 39 anos, o técnico André Jardine pode levar o América-MEX novamente ao tricampeonato mexicano. As Águias venceram o Cruz Azul no último domingo (8), por 4 a 3, no Estádio Ciudad de los Deportes, pela volta das semifinais. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. Portanto, se garantiram na terceira final consecutiva do torneio. Após a partida, o treinador comentou sobre a classificação.

“É uma noite que nunca esqueceremos. Mentalizamos o que vivemos hoje nessa semifinal, não com tanto drama, mas sabíamos que éramos capazes de apresentar a melhor versão do América que com todos os méritos é o atual bicampeão”, disse o treinador, após uma das partidas mais eletrizantes de sua carreira.