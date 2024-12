Site comete gafe e chama casa do Botafogo de Estádio Milton Cunha

O Estádio Nilton Santos virou praticamente uma Marquês de Sapucaí na noite do último domingo (8). Afinal, a torcida do Botafogo promoveu seu Carnaval após a conquista do tricampeonato do Brasileirão, com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, pela última rodada. Mas a lembrança pelo tríduo momesco aconteceu de outra forma também. Tudo porque o site “gshow”, em uma nota sobre as celebridades que estavam no Colosso do Subúrbio, chamou a casa do Glorioso de Estádio Milton Cunha.

Totêmico e faraônico, o ex-carnavalesco e comentarista da Rede Globo se divertiu com a gafe. Em uma rede social, ele descreveu como gostaria de ver o estádio com seu nome.