Serna sobe de produção e vira herói na permanência do Fluminense

Atleta marca os gols das vitórias sobre Cuiabá, no Maracanã, e Palmeiras, no Allianz, e é peça-chave para salvar o Tricolor no Brasileirão

Ao contrário do que apresentou nas contratações do primeiro semestre, o Fluminense foi mais assertivo na janela do meio do ano. Assim, trouxe atletas que ajudaram a equipe a se salvar no Brasileirão. Entre eles, está Kevin Serna, que iniciou sua passagem como titular com Mano, teve uma lesão, mas voltou a tempo de marcar os gols das vitórias sobre Cuiabá e Palmeiras.

Em pouco tempo, o atacante foi da segunda divisão do futebol peruano para se transformar em herói tricolor na luta contra o rebaixamento. Afinal, ele teve passagens por clubes como Sportivo Luqueño (que revelou o ídolo Romerito), Serzedo (POR), Perafita (POR), ADT (PER) e Los Chankas (PER), onde se destacou na segunda divisão.