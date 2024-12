São Paulo faz proposta para retorno de Thiago Mendes

O São Paulo já iniciou suas movimentações no mercado para a próxima temporada. Além de iniciar as primeiras conversas com Oscar, o Tricolor enviou uma proposta de pré-contato para Thiago Mendes. O volante de 32 anos atuou pelo clube entre 2015 e 2017 e está no Al Rayyan, do Catar.

O contrato de Thiago com o clube qatari vai até maio. Entretanto, o São Paulo já negocia uma liberação antecipada para contar com o volante desde o início da temporada. Nos últimos dias, Luis Zubeldía entrou em contato com o jogador para reforçar seu desejo de contar com o atleta. As informações foram divulgadas pelo jornalista André Hernan, do portal uol.