Mbappé abre o jogo sobre suposto caso de estupro na Suécia

O atacante Mbappé, do Real Madrid, falou pela primeira vez em entrevista sobre o suposto caso de estupro ligado ao seu nome em Estocolmo , na Suécia. Em entrevista ao ao programa ‘Clique X’, exibida no último domingo (8) pelo Canal+, o francês mostrou tranquilidade ao falar sobre o assunto.

“Fiquei surpreso. (…) São coisas que acontecem, que você não imagina. Não recebi nada, nenhuma intimação. Li a mesma coisa que todo mundo. O governo sueco não disse nada, não estou preocupado”, explicou Mbappé, que havia apenas negado à informação por meio de suas redes sociais.

O caso à tona em outubro, período em que o atacante do Real Madrid esteve na cidade do país nórdico. Ele acabou colocado como suspeito de um caso de estupro, ocorrido em um hotel da capital sueca. O possível envolvimento foi noticiado por alguns veículos locais. Em seguida, o Ministério Público da Suécia informou que deu início nas averiguações sobre o episódio. Em um primeiro momento, o nome do astro não consta entre os possíveis autores do crime.

O ‘Expressen’ classificou o jogador do Real Madrid como um “potencial suspeito” no inquérito. Isso significa que ele é alvo de observação como um possível envolvido, porém, em menor escala, levando em consideração a legislação sueca. De acordo com o jornal ‘Aftonbladet’, Mbappé foi jantar com conhecidos no restaurante ‘Chez Jolie’, em Estocolmo. Na sequência, foram à casa noturna ‘V’ e se encontraram com outras pessoas no local.