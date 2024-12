Marcos Braz vota em eleição do Flamengo e promete ‘transição transparente’

Marcos Braz, atual vice-presidente de futebol do Flamengo, chegou na Gávea por volta das 16h40 (de Brasília) para a eleição do clube, realizada nesta segunda-feira (9) e que se encerra às 21h. Bem-humorado, Braz comentou sobre o processo eleitoral e revelou para quem está torcendo.

“Eu estou vendo o processo eleitoral aqui hoje da grandeza do Flamengo. Vai ganhar quem tem mais voto. Vai ganhar quem fez a melhor campanha, quem apresentou as propostas. Quem fez um convencimento. Às vezes o cara nem tem a melhor proposta, mas faz o melhor convencimento. Mas o mais importante é o que vocês (jornalistas) viram. Está bem tranquilo, está fácil de vir, quem vier vota rápido, não tem fila, nada. A eleição está do tamanho do Flamengo, isso o que importa”, disse.