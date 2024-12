Mano agradece e fala sobre permanência no Fluminense em 2025: ‘Vamos conversar’

Técnico ressalta que deve dialogar com a diretoria nos próximos dias e que assumiu a equipe com apenas seis pontos no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense bateu o Palmeiras por 1 a 0, em pleno Allianz Parque, e garantiu a permanência na primeira divisão. Logo após a partida, o técnico Mano Menezes falou se irá continuar no clube para 2025, mas foi cauteloso na resposta e afirmou que irá conversar com a diretoria nos próximos dias. “Eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar em um lugar onde não queiram que eu fique. Não tratamos sobre o assunto. Fizemos um contrato prévio, quando eu assumi o Fluminense, que tinha algumas cláusulas. Mas mesmo com cláusulas, sou sempre muito aberto para sentarmos novamente e fazermos a coisa certa, como tem que ser. Vamos fazer isso nos próximos dias, nas próximas horas”, disse.

"Fui muito bem recebido. Muito bem recebido no Fluminense. As pessoas me ajudaram muito, a gente passava por essa ponte, que era longa, de um jeito de jogar completamente diferente para o jeito que eu armo as minhas equipes tradicionalmente, porque acredito que essa é a maneira que vejo o futebol. Mas essa ponte era longa, né?", explicou. Mano, acrescentando: