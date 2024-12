Jornalista critica Flamengo na despedida de Gabigol

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a direção do Flamengo durante a despedida do atacante Gabigol, neste domingo (8). Antes da partida contra o Vitória, o jogador recebeu homenagens, mas a situação não foi nada favorável para o presidente Rodolfo Landim.

“Rodolfo Landim viveu seus últimos momentos como presidente do Flamengo, no Maracanã, sendo vaiado e xingado por torcedores insatisfeitos com a saída de Gabigol. Na verdade, o dirigente, nas vésperas da eleição, parece ter tentado uma última cartada, buscando, quem sabe, uma aproximação com a torcida, tentando melhorar o desempenho nas urnas para seu candidato, ao tentar capitalizar com a popularidade de Gabriel junto aos torcedores”, afirmou inicialmente.

O comunicador também destacou que o momento é de grande polêmica e que a manifestação da torcida é legítima.

“O fato é que Landim fez uma tentativa infeliz. Toda aquela cena, com taças no meio de campo e a placa para o Gabriel, o clube não deveria ter se envolvido nisso. A manifestação da torcida foi legítima, mas quando o clube se envolve nesse tipo de situação, em meio à tanta polêmica entre as partes, foi um tiro no pé”, concluiu.

Gabigol recebeu várias homenagens em sua despedida do Flamengo. Durante a partida, ele ainda marcou um dos gols no empate por 2 a 2 com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel Barbosa deixa o Rubro-Negro com 13 títulos. São dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Copas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais.