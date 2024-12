Grêmio anuncia saída de Renato Gaúcho do comando

Imortal divulgou a decisão de não renovar o contrato com o treinador, nesta segunda (09). Justificativa foram resultados aquém do esperado

O técnico admitiu que haveria uma reunião com o presidente do Imortal, Alberto Guerra, nesta segunda-feira (09). Tal situação ocorreu em declaração na entrevista coletiva depois da derrota para o Corinthians , na Arena, no último domingo (8). No caso, em duelo que encerrou a participação do Tricolor Gaúcho na temporada.

Posteriormente a isso, o mandatário do Grêmio confirmou o encontro com o treinador. Porém, limitou-se a falar sobre o assunto. Em seguida, o presidente ressaltou que a definição tomada “em conjunto” seria anunciada pelo clube, segundo relato do mesmo.

Rendimento negativo foi principal razão para saída de Renato do Grêmio

A continuidade do treinador era um tema que estava em pauta no Imortal já há a alguns meses. Havia uma parte da torcida que desejava a saída do técnico pelo rendimento aquém do esperado na temporada. Exemplo disso foi a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a reta final pela campanha no torneio em grande parte irregular. Assim como as eliminações da maneira frustrante que ocorreram na Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, uma ala da direção entendia que a melhor decisão também era a não permanência de Renato.