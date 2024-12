Girona x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta terça-feira (10), Girona e Liverpool se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no Estádio Montilivi, na Catalunha, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do planeta.

Como chega o Girona

Após uma temporada histórica em 2023/24, o Girona ainda não conseguiu repetir o grande desempenho que teve. Isto porque a equipe está na 9ª posição no Campeonato Espanhol, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Ao mesmo tempo, na Champions, a equipe soma apenas uma vitória e quatro derrotas nas cinco primeiras rodadas. Assim, o time está em 30º na tabela, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata.