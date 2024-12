Gabigol esconde futuro após fim de ciclo no Flamengo: ‘Nada assinado com ninguém’

O atacante Gabigol se despediu do Flamengo no último domingo (8), marcando um gol no empate contra o Vitória, no Maracanã, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Agora de férias, o jogador afirmou não ter contrato assinado com nenhum clube.

Gabigol, aliás, evitou comentar sobre possíveis acertos com o Cruzeiro ou o Santos, equipes que especulam sua contratação desde que ele anunciou, em novembro, após a final da Copa do Brasil conquistada pelo Rubro-Negro, que não permaneceria no Flamengo para 2025.