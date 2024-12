Fluminense divulga inscritos para a Copinha-2025

Veja a lista, que consta com 30 jogadores; Tricolor buscará o hexacampeonato da competição, conquista pela última vez em 1989

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira (9) a lista dos jogadores que disputarão a Copinha-2025. Ao todo, 30 atletas nascidos entre 2004 e 2008 constam na lista. Dessa forma, jogadores de 16 a 20 anos defenderão o clube no torneio, que começa em menos de um mês.

A equipe do técnico Rômulo Rodriguez faz parte do Grupo 10, sediado em Lins (SP), e estreia no dia 3 de janeiro (sexta-feira), às 19h (de Brasília), contra a Inter de Limeira-SP. Os Moleques de Xerém jogam a primeira rodada como mandante, aliás.