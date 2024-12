Flamengo encerra como melhor ataque do Brasileirão de 2024: confira os números

Rubro-Negro marcou 61 gols, um a mais que o Palmeiras e dois na frente do Botafogo, que terminou com o título da competição

O Flamengo encerrou neste domingo (08) sua participação no Campeonato Brasileiro. Com os dois gols marcados no empate diante do Vitória, no Maracanã, o Rubro-Negro terminou com o melhor ataque da competição em 2024. Foram 61 gols marcados, enquanto o Palmeiras fez 60 e o Botafogo, 59.

Apesar do desempenho ofensivo, os números finais não refletiram um bom ano para o Flamengo. O time carioca registrou seu pior desempenho no setor desde 2018, quando marcou 94 gols em 67 jogos. A melhor temporada nesse período foi em 2021, com impressionantes 156 gols em 75 partidas.