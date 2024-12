Estádio que receberá o Botafogo contra o Pachuca passa por ajustes finais

O Botafogo não teve tempo para comemorar a conquista do Campeonato Brasileiro e já está a caminho do Catar para estrear na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México. O confronto será no Estádio 974.

A propósito, a casa do jogo passa pelos últimos ajustes, e o gramado está sendo preparado para receber o duelo entre o Botafogo e o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf. O estádio ganhou notoriedade na última Copa do Mundo, em 2022, devido à sua construção inovadora, feita com contêineres. O sistema de som e o telão já foram testados, inclusive exibindo os escudos das duas equipes.