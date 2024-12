Brugge x Sporting: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Sporting começou muito bem a sua campanha e chegou a dividir a liderança da Champions. Contudo, a derrota na rodada passada em casa para o Arsenal (5 a 1) fez com que saísse da zona de classificação direta às oitavas (G8) e caísse para o décimo lugar. O Brugge, por sua vez, tem 7 pontos e, se vencer, sai do incômodo 22º lugar (quase fora da zona de repescagem, que vai do 9º ao 24º lugar) e seguirá na briga pela classificação. O time belga está em excelente fase e, com o Sporting rateando, entra em campo como favorito.

Como chega o Brugge

O Brugge não perde desde a terceira rodada da Champions, em 22/10 (Milan 3 a 1). De lá para cá, incluindo três duelos pela Liga dos Campeões, são oito vitórias e dois empates. O técnico Nicky Hayen terá força máxima e time descansado, pois poupou seus principais jogadores no fim de semana diante do Mechelen (vitória por 2 a 1). O ponto forte do time é a dupla de meia-atacantes Vanaken e Tzolis. Eles estão eficazes e com mais gols do que o atacante do time, Jutgla, a referência na área do esquema 4-2-3-1.

Como chega o Sporting

João Pereira, que mal assumiu e, após três derrotas e uma vitória já é questionado, não terá o goleiro Franco Israel, vetado por um problema de saúde, e Kovacevic será o titular. Outras ausências o lateral-esquerdo Nuno Santos e o curinga Petro “Pote” Gonçalves. Este último é um dos alicerces do Sporting Sem ele, a aposta do treinador é no esquema 3-4-3, com Marcus Edwards ganhando uma chance no ataque titular.

“Vamos enfrentar um rival que não perde há dez jogos e, historicamente, o Sporting não se sai bem na Bélgica. Mas estou confiante em um bom resultado. Viemos de derrota para o Moreirense pelo campeonato português, mas foi um resultado injusto, pois estivemos melhores. E confio nos meus jogadores”, disse João Pereira.