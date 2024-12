Botafogo x Pachuca terá transmissão em General Severiano

Taça da Libertadores será exposta no evento, na sede social do Mais Tradicional

General Severiano vai ferver na próxima quarta-feira (11). Afinal, a sede alvinegra terá a transmissão de Botafogo x Pachuca (MEX), pela Copa Intercontinental, no evento “Mundial em General”, que terá também a taça da Conmebol Libertadores exposta para os torcedores. Ou seja, é a chance de tirar a tão sonhada foto ao lado do troféu. Os ingressos são limitados (leia mais abaixo).

Casa do Botafogo e ponto de encontro dos alvinegros, General Severiano foi palco de grandes festas da torcida na conquista da Libertadores. Desta vez, o evento será realizado no pátio em frente ao Ginásio Oscar Zelaya, com cobertura e conforto para os alvinegros. Haverá venda de bebidas e comidas no local.