Botafogo: Anitta comemora título do Brasileirão com dança e foto

Cantora Anitta exibiu momentos de sua comemoração do título do Brasileirão conquistado pelo Botafogo no último domingo (08)

Torcedora do Botafogo, a cantora Anitta acompanhou o título do Brasileirão conquistado pelo Botafogo. A ‘poderosa’ exibiu um vídeo e também publicou uma foto com uma amiga durante a partida de que deu o tri ao Glorioso.

Apesar de não marcar presença no estádio Nilton Santos, Anitta fez questão de exibir sua torcida pelo time do coração. Animada, a cantora pulou e dançou após o apito final. Ela ainda usou um adesivo com uma estrela dourada no rosto.