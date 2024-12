Botafogo a caminho de Doha, no Qatar. Em avião da NFL

O Botafogo deixou o Brasil às 2h da madruga desta segunda-feira (9), devido ao atraso, rumo a Doha, no Catar, para disputa da Copa Intercontinental 2024. Com previsão de chegada às 19h no horário local (1h da manhã de Brasília), a delegação alvinegra seguiu rumo ao país asiático em dois aviões fretados do New England Patriots, time hexacampeão da maior liga de futebol americano do mundo, a NFL.

A viagem em voo fretado, com cerca de 14 horas de duração, terá uma parada para abastecimento no Marrocos. Depois, enfim, a delegação segue definitivamente rumo a Doha para o duelo contra o Pachuca, do México, às 14h, pela estreia do Intercontinental.