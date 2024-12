Boca de urna e denúncia de Bap: tudo sobre as eleições do Flamengo

Informações sobre as primeiras horas da corrida eleitoral do Rubro-Negro, na Gávea, com duração até às 21h (de Brasília)

A primeira boca de urna da corrida eleitoral do Flamengo, que iniciou-se na manhã desta segunda-feira (9), sinaliza liderança à oposição, com Luiz Eduardo Baptista como candidato. Rodrigo Dunshee de Abranches, que concorre pela situação, aparece na segunda colocação com 54 votos a menos. A votação percorrerá todo dia, e a contagem de votos se iniciará após o fim das eleições, às 21h (de Brasília).

De acordo com a primeira parcial das eleições do Flamengo, divulgada às 09h, Bap lidera com sobras em relação a Dunshee. Maurício Gomes de Mattos figura na terceira colocação, com porcentagem inferior aos ‘não declarados’. Vale destacar, porém, que a boca de urna não representa números oficiais do clube.