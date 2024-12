Bayern de Munique aposenta camisa 5 em homenagem a Franz Beckenbauer

Vale recordar que a morte do maior ídolo do futebol alemão irá completar um ano no dia 7 de janeiro. O ex-jogador foi das divisões de base do clube e líder da geração que conquistou quatro vezes a Bundesliga e quatro Copas da Alemanha, além de ter conquistado o tricampeonato europeu (1074, 1975 e 1976) e o Mundial de Clubes de 1976.

“A camisa número 5 ficará reservada para o seu legado único, porque nosso clube e nossa história são simplesmente impensáveis sem Franz”, acrescentou.

Eterno camisa 5

Como capitão da da seleção da Alemanha, também com a camisa 5, Beckenbauer ganhou a Copa do Mundo de 1974 e a Eurocopa de 1972. Além disso, depois de pendurar as chuteiras, voltou como treinador, tanto na seleção alemã, com a conquista da Copa do Mundo de 1990, como no Bayern de Munique, campeão da Bundesliga de 1993/94 e da Copa da Uefa (hoje Liga Europa) em 1995/96. Também foi presidente do Bayern entre 1994 e 2009.