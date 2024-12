Bayer Leverkusen x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (10), Bayer Leverkusen e Inter de Milão se enfrentam às 17h (de Brasília), na BayArena, em partida válida pela 6ª rodada. Ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela, em busca de uma vaga direta no mata-mata. Duelo coloca frente a frente os atuais campeões nacionais da Alemanha e Itália.

Como chega o Bayer Leverkusen

Atual campeão da Bundesliga, o Leverkusen recebe a Inter de Milão neste confronto direto na parte de cima da tabela da Champions. O time alemão é o atual 6º colocado, com 10 pontos, e pode empatar com a vice-líder Inter de Milão em caso de vitória diante de seus torcedores.

Contudo, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso tem alguns problemas no elenco. Isto porque os atacantes Victor Boniface e Patrik Schick seguem fora por motivos de lesão. Dessa maneira, a tendência é que Wirtz seja utilizado no comando do ataque. Jonas Hofmann e Amine Adli completam a lista de baixas do Leverkusen.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter de Milão é a atual campeã italiana e faz um grande início de temporada. A equipe é a vice-líder da fase de liga da Champions com 13 pontos e nenhum gol sofrido. Além disso, no cenário nacional, o time também está na luta pela ponta da tabela.