Atlético troca Adidas por Nike 

Atlético tem contrato com a Adidas até dezembro de 2025, depois terá a Nike assinando os uniformes

A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a divulgar a informação. O novo contrato, no entanto, só entrará em vigor a partir de 2026. Afinal, o clube tem acordo com a Adidas até dezembro de 2025.

O Atlético oficializou a troca de fornecedora de materiais esportivos e passará a contar com a Nike em breve. A empresa será responsável pela produção das peças do clube.

Pelo contrato com a Nike, o Galo terá direito a 25% de royalties e receberá 35 mil peças por ano, um número superior ao estabelecido no contrato com a Adidas.