Árbitro envolvido em polêmica com Klopp e Liverpool é demitido

O árbitro David Coote, que foi protagonista em polêmica ao ofender o ex-técnico Klopp e o Liverpool, não vai apitar mais jogos da Premier League. Isso porque a PGMOL, órgão da arbitragem do futebol inglês, anunciou a demissão do profissional, nesta segunda-feira (09). Ele era alvo de inquérito por vídeo em que insulta os Reds e seu ex-comandante. Assim, o juiz ainda pode solicitar apelação da decisão.

“Após a conclusão de uma investigação completa sobre a conduta de David Coote, seu emprego na PGMOL foi rescindido hoje, com efeito imediato. As ações de David Coote foram consideradas violações graves das disposições de seu contrato de trabalho, com sua posição considerada insustentável. Apoiar David Coote continua sendo importante para nós e continuamos comprometidos com seu bem-estar”, divulgou a instituição que administra a arbitragem do futebol inglês.