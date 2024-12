Além de novo técnico, Santos precisa ajustar lacunas no elenco para 2025

Diretoria do Peixe ainda corre atrás de novo comandante, mas também precisa definir as prioridades para a próxima temporada

O Santos encerrou a temporada de 2024 com o vice-campeonato estadual, o acesso à Série A e o título da Série B. No entanto, antes mesmo do fim do Brasileirão, a diretoria demitiu o técnico Fábio Carille, justificando que ele não conseguiu fazer a equipe jogar um futebol agradável. Agora, o clube precisa ajustar o elenco para o próximo ano.

Sem um treinador oficial, a diretoria busca um novo comandante. Luís Castro é o nome mais próximo de um acerto, enquanto Renato Gaúcho, recém-demitido do Grêmio, também é cogitado. Porém, além de um técnico, o Santos precisa reforçar o time para uma temporada cheia, com estadual, Brasileirão e Copa do Brasil.