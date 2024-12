Affair se emociona com despedida de Gabigol e comparece em festa pós-jogo

Thaisa Carvalho e Dhiô Barbosa, affair e irmã do jogador, publicaram registros dos últimos momentos da passagem do jogador pelo Flamengo / Crédito: Jogada 10

Gabigol escreveu o último capítulo de sua histórica passagem pelo Flamengo na tarde do domingo passado (8), no Maracanã. Entre os mais de 67 mil torcedores que se emocionaram com o 161º gol do ídolo com o Manto Sagrado, quatro estavam especialmente comovidos pelo adeus. Trata-se de seus pais, sua irmã e seu affair – todos presentes no estádio para o ‘The Last Dance’. A affair de Gabi, Thaisa Carvalho, estava emocionada antes mesmo do início do jogo. A influencer compartilhou um registro da camisa escolhida para ir ao Maracanã e legendou: “E o lencinho? Já pegaram?”. Ela também compartilhou um pequeno vídeo na festa de comemoração promovida pelo jogador.

Veja post Gabriel Barbosa se despediu do Flamengo fazendo aquilo que o levou à prateleira de lenda no clube: marcando gol. O ídolo se despede do Rubro-Negro após 306 jogos e 204 participações em tentos, com 161 bolas na rede e 43 assistências. Gabigol também se tornou o atleta mais vitorioso da história do Mais Querido ao levantar 13 troféus em seis anos.