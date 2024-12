Zubeldía revela conversa por Oscar e faz balanço da temporada

Técnico diz que Tricolor entrou em contato com o meio-campista e vê ano positivo após final do Campeonato Brasileiro

O técnico Luis Zubeldía já esqueceu 2024 e começou a planejar 2025. Tanto que já vê o São Paulo se movimentar no mercado de transferência. Após a partida contra o Botafogo neste domingo (8/12), no Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico admitiu que o Tricolor abriu conversas pelo meia Oscar.

O jogador está livre no mercado desde que deixou o Shanghai Port, da China. Oscar é um dos pedidos de Zubeldía e um dos objetivos do São Paulo na próxima janela.

“Falamos com o Oscar e outro jogador. Há questões que temos de negociar com o jogador, mas já falamos com dois jogadores que acredito que são importantes para o time”, disse Zubeldía, que não revelou o nome do outro atleta.

Além disso, o treinador fez um balanço da temporada. Ele terminou 2024 no sexto lugar na tabela de classificação do Brasileiro, além de cair nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

“O saldo creio que é positivo. Começamos 2024 com o título da Supercopa, depois teve o Paulista sem o resultado esperado, um início de Brasileirão difícil, que conseguimos corrigir, cumprir o objetivo de entrar na Libertadores. (…) Depois, na Libertadores e na Copa do Brasil competimos bem, fomos competentes, mas por pequenas coisas não avançamos mais”, falou o treinador, que prosseguiu.