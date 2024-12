Yuri Alberto encerra ano como artilheiro do Brasil

Atacante do Corinthians passa Pedro e fecha 2024 com 34 bolas na rede. Yuri Alberto também foi artilheiro do Brasileirão

O atacante Yuri Alberto certamente olhará sempre com carinho para a temporada de 2024. Afinal, ele encerra o ano com 31 gols, o que o fez desempatar com Pedro e ser o grande goleador do Brasil no ano. O tento decisivo, aliás, veio neste domingo (8), afinal, ele marcou o gol que abriu a goleada por 3 a 0 sobre o Grêmio.

Yuri, aliás, também termina o ano como o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro do Vitória. Dessa forma, o camisa 9 encerra a temporada com uma grande redenção, afinal, a começou sob muitas críticas