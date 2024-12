West Ham atualiza estado de saúde de Michail Antonio

O West Ham atualizou, no início da tarde desta domingo (08), o estado de saúde do atacante Michail Antonio. O jamaicano se envolveu em um grave acidente no último sábado (07). De acordo com o clube londrino, o jogador está estável e passou por uma cirurgia na perna por conta de uma fratura.

O acidente aconteceu na região de Essex, cidade próxima a Londres. O atacante foi socorrido e levado para um hospital na capital inglesa. Antonio é um dos maiores destaques da seleção jamaicana e disputou todos os 14 jogos do West Ham na Premier League.