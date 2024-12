Vegetti faz balanço de 2024 do Vasco: ‘Ano muito turbulento’

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, neste domingo (8), o atacante Vegetti analisou a temporada do Vasco. Ele admitiu que o Cruz-Maltino viveu um ano ‘turbulento’, mas, colocando isso em consideração, 2024 pode ser considerado bom.

Afinal, mesmo com a troca de comando da SAF via liminar na Justiça, entre outros problemas ao longo do ano, o Vasco conseguiu terminar a temporada de maneira digna. Encerrou o Brasileirão em décimo, retornando à uma competição sul-americana, além de estar entre os quatro melhores times da Copa do Brasil.