Vasco bate o Cuiabá e termina o Brasileirão em décimo

Vegetti, matador do Gigante, anotou os dois gols do triunfo na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso (MT). Deri Lacerda descontou pelo rebaixado Cuiabá, que encerra o ano na última posição do Brasileirão.

O Vasco terminou o ano de 2024 de maneira digna. Foi com vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, neste domingo (8), em dia de rodada cheia pela última rodada do Brasileirão. Apesar de não conseguir a nona posição por conta da vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, o Cruz-Maltino chega na décima posição, com 50 pontos.

Lance bizarro logo aos 4′. Jadson chutou com força, Léo Jardim espalmou na trave e viu a bola ficar limpa para Derik Lacerda. O atacante tentou uma finalização ‘diferente’ e acertou a outra trave, desperdiçando uma das chances mais claras do Brasileirão.

O empate saiu aos 32′ graças a uma cochilada da zaga. Clayson deu linda enfiada para Derik Lacerda, que chutou na saída de Léo Jardim. O goleiro defendeu no primeiro lance, mas não no rebote.

Felipe voltou com duas mudanças no Vasco para o segundo tempo, colocando Victor Luís e Max Dominguez a campo. O ritmo vascaíno seguia empacado na quarta marcha, com os jogadores errando passes e domínios em momentos decisivos das jogadas. Payet e Paulinho entraram e buscaram dar nova dinâmica à equipe.

O Vasco, porém, queria a nona colocação. Mateus Carvalho recebeu na esquerda e inverteu de maneira incrível, deixando Vegetti na cara do gol. O artilheiro vascaíno teve calma para chutar e fazer 2 a 1 na beira do intervalo, aos 42′.

O volante chegou a marcar, mas viu seu tento ser anulado. Ele arrancou após roubar a bola no meio-campo, tabelou com Vegetti e viu Victor Luís cruzar rasteiro para o próprio camisa 18 fazer. Mas, impedido, o gol não valeu. Nos acréscimos, Payet deixou o volante na cara do gol, que tentou tirar de Pasinato e parou no goleiro, com o placar insistindo em ficar no 2 a 1.

Próximos passos

O Vasco encerra sua participação em décimo lugar (50 pontos) no Brasileirão, garantindo vaga na Sul-Americana após cinco anos. Além desta competição, a equipe cruz-maltina terá novamente a Série A do Brasileiro, o Campeonato Carioca e também a Copa do Brasil. Ao Cuiabá, rebaixado pela primeira vez (na lanterna, com 30 pontos), restará a Série B em 2025. A equipe também jogará Copa do Brasil, Campeonato Mato-Grossense e Copa Verde.

CUIABÁ 1 x 2 VASCO

38ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Público/Renda: Não divulgados

Data e horário: domingo, 8/12/2024, às 16h (de Brasília)

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Railan (Matheus Alexandre, 32’/2ºT), Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Denílson (Eliel, 19’/2ºT), Max (Kauan, 38’/2ºT) e Lucas Mineiro; Jadson (Dudu, 32’/2ºT), Clayson (David Miguel, 38’/2ºT) e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho (Victor Luís, intervalo); Jair (Sforza, 32’/2ºT), Hugo Moura (Max Dominguez, intervalo) e Mateus Carvalho; Coutinho (Paulinho, 22’/2ºT), Alex Teixeira (Payet, 12’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Felipe (interino).

Gols: Vegetti, 16’/1ºT (0-1); Derik Lacerda, 32’/1ºT (1-1); Vegetti, 42’/1ºT (1-2)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP/VAR-Fifa)

Cartões Amarelos: Max Dominguez (VAS)

Cartões vermelhos: –