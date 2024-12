Vasco anuncia novo patrocinador para as próximas duas temporadas

Cruz-Maltino acerta com o Consórcio Tradição, que está há 22 anos no mercado na busca por soluções financeiras inteligentes e personalizadas

Na estreia da marca, a logo estará estampada no esterno da camisa dos jogadores na partida deste domingo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Em seguida, ela ficará posicionado no meião, em todas as partidas e visa reforçar a presença da parceria dentro de campo.

O Vasco anunciou, neste domingo (8), um novo patrocinador para os próximos dois anos. Trata-se do Consórcio Tradição, que está há 22 anos no mercado na busca por soluções financeiras inteligentes e personalizadas. Além disso, a Monday Marketing Esportivo foi responsável por intermediar a parceria.

“Estamos muito felizes em anunciar o Consórcio Tradição como o novo patrocinador oficial do Vasco! Essa parceria chega em um momento marcante, com o clube retomando seu lugar de destaque no cenário internacional”, disse Henrique Guterres, Gerente Executivo de Marketing e Comercial do Vasco da Gama.