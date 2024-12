Torcedores ovacionam Gabigol e fazem belo mosaico do atacante

A torcida do Flamengo preparou uma surpresa para o atacante Gabigol na despedida do jogador. Afinal, o craque faz seu último jogo pelo Flamengo neste domingo (8/12) no Maracanã. Assim, antes da partida contra o Vitória, da Bahia, rubro-negros fizeram um belo mosaico no formato do gesto que Gabriel imortalizou ao comemorar os seus gols. Ou seja, os braços em posição de força , sinal de sucesso. Em determinado momento, eles também abriram um enorme cartaz, com uma montagem de momentos do ídolo e a frase que virou mantra entre os fãs: “Hoje tem gol do Gabigol”.

Do lado de fora do Maracanã, antes da partida, torcedores também mostravam cartazes em homenagem ao ídolo