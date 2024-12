Torcedores exaltam Gabigol, pedem sua permanência e xingam Landim

Despedida de Gabigol no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2024 agitou a torcida do Flamengo, que não quer ver o ídolo fora do clube

Gabigol entrou no Maracanã neste domingo (8/12) se despedindo dos torcedores. Afinal, o jogo contra o Vitória é o seu último no Flamengo. Antes de fazer o aquecimento, ele passou pelos troféus conquistados pelo Rubro-Negro durante sua trajetória no clube, recebeu uma placa do presidente Rodolfo Landim, acenou para a torcida em agradecimento pelo apoio e abraçou a família. A frieza na relação atual com o Flamengo ficou clara no gesto protocolar do jogador ao receber a homenagem. Afinal, ele não abraçou ninguém da diretoria do clube. E foi rápido na hora de pegar a placa, para se livrar logo do contato com o mandatário.

A torcida xingou o presidente Rodolfo Landim enquanto Gabigol posava para as fotos. Em seguida, pediu que o jogador permanecesse no Rubro-Negro. Gabigol