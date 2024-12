Torcedores do Botafogo levam faixa para agradecer a John Textor

Se o Botafogo será campeão do Brasileiro, somente após o jogo será possível saber. Mas, desde já, existe um vencedor: John Textor. Afinal, o dono do clube está de bem com a torcida, que chegou a levar uma faixa para agradecer a ele pela fase do Glorioso.

John Textor assumiu a SAF do Botafogo no início de 2022. No ano passado, o time avançava a passos largos rumo ao título quando desandou abrindo espaço para o título do Palmeiras. Mas, desta vez, os botafoguenses acreditam que a taça está na mão.

“Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro”, diz em letras garrafais uma outra faixa, em alusão a uma famosa música de Belchior (“Sujeito de Sorte”).

O Botafogo já ganhou este ano o título da Libertadores, derrotando o Atlético-MG em Buenos Aires. Ponto para Textor. E agora a torcida bota fé em mais um caneco. E para muitos trata-se de fé mesmo. Afinal, a decisão ocorre no dia do aniversário de 82 anos do Botafogo e na data de celebração da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Assim, tem até Missa da Vitória na paróquia da santa que fica a quatro quilômetros de distância do estádio Nilton Santos. Tudo para que talento e fé joguem juntos pela vitória.