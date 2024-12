Thiago Silva diz que Fluminense ‘tirou peso das costas’: ‘Entendo a missão que tive’

Defensor tem grande atuação no triunfo, por 1 a 0, do Tricolor sobre o Palmeiras, no Allianz, que garantiu a permanência na Série A

Com gol de Kevin Serna, o Fluminense quebrou o jejum diante do Palmeiras e venceu por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, o Tricolor de Laranjeiras garantiu a permanência na elite do futebol nacional. Na saída de campo, Thiago Silva falou sobre os seis meses desde que retornou ao clube e exaltou a grandeza do clube.

“Foram seis meses muito complicados. Hoje a gente tira um peso grande das costas. Eu falei contra o Cuiabá que só dependia da gente. Era só atuar assim, com esse espírito, aguerrido, com a posse de bola, fica tudo mais fácil. No entanto, a fase não ajudava e não conseguíamos desempenhar. A pressão de não pontuar, de perder jogos importantes, de ver o perigo. Você acabava não arriscando”, disse.