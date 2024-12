Tevis comemora primeiro gol pelo Cruzeiro: ‘Muito feliz’

Atacante marcou o gol da vitória da Raposa contra o Juventude no Alfredo Jaconi pela última rodada do Campeonato Brasileiro

A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Juventude não foi o suficiente para se classificar para a Libertadores. No entanto, o triunfo teve um gosto diferente para o jovem atacante Tevis, autor do gol da partida. Essa foi a primeira vez que ele balançou as redes pelo profissional, no seu quinto jogo pela Raposa.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, após uma arrancada de Lucas Silva, Tevis recebeu livre na área, dominou e finalizou no canto. No intervalo, portanto, o jogador comemorou o gol e falou rapidamente sobre sua história.