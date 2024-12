Teve gol de Gabigol na sua despedida do Flamengo

Diante de 67 mil no Maracanã, o Fla fica no 2 a 2 com o Vitória. Mas a festa era de Gabi e ele deixou o dele no adeus

No jogo que marcou a despedida de Gabigol com a camisa do Flamengo e valeu pela última rodada do Brasileirão-2024, o time ficou no 2 a 2 com o Vitória. No Maracanã, com 67.113 presentes, Gabi foi protagonista. Afinal, deixou a sua marca, fazendo o gol que empatou o jogo em 1 a 1 (o Vitória saiu na frente com Alerrandro). O time baiano voltou a ficar na frente com Janderson. Mas Ayrton Lucas deixou tudo igual.

Gabi, assim, deixa o Fla após 307 jogos, 161 gols e 13 títulos. Conquistou o time a ganhar a Copa do Brasil-2024 e o terceiro lugar do Brasileirão, com 70 pontos, atrás do campeão Botafogo (79) e Palmeiras (70). Já o Vitória, com a espetacular reação no retorno, fecha com 47 pontos, em oitavo lugar.