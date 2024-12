STJD libera e Bruno Henrique fará dupla com Gabigol pela última vez

O último jogo da suspensão de BH foi transformado em multa de R$ 25 mil e atacante poderá enfrentar o Vitória / Crédito: Jogada 10

No apagar das luzes, o Flamengo conseguiu mais uma vitória no STJD. Afinal, Bruno Henrique está liberado para enfrentar o Vitória neste domingo, 8/12, pela última rodada do Brasileirão. Neste sábado, o pleno do STJD, última instância da justiça esportiva, aceitou que a punição de dois jogos imposta ao jogador por sua expulsão contra o Corinthians fosse reduzida. Pasou para um jogo (já cumprido) e multa de R$ 25 mil. Assim, Bruno Henrique repete o que ocorreu com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que também estava suspenso, mas o Fla recorreu e conseguiu transformar a punição em multa. Dessa forma, Bruno Henrique poderá participar do jogo que marca a despedida de Gabigol do Flamengo. Vale citar que a dupla atuou no Santos e veio para o Rubro-Negro em 2019. Os dois formaram o ataque do Fla na maior parte deste período, conquistando inúmeros títulos. Os principais foram duas Libertadores e dois Brasileiros. Gabi e BH são grandes amigos.

Bruno Henrique pegou dois jogos de suspensão pela expulsão após um desentendimento com Matheuzinho, do Corinthians. O atacante acertou a cabeça do corintiano (e ex-Flamengo). Foi um lance parecido com o que resultou na expulsão de Gregore, do Botafogo, aos 30 segundos da final da Libertadores contra o Atlético-MG.