Serna decide, Fluminense vence Palmeiras fora de casa e escapa do rebaixamento

Tricolor carioca joga melhor, corre poucos riscos e faz 1 a 0 no Allianz Parque; time de Mano Menezes garante vaga na Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Fluminense não se intimidou no Allianz Parque e venceu por 1 a 0 o Palmeiras neste domingo (8), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Serna, ainda no primeiro tempo, anotou o gol solitário na capital paulista. Enquanto os donos da casa viram o título nacional ficar com o Botafogo, os visitantes alegraram seus torcedors, escapando do risco de rebaixamento. Com o resultado, o Verdão fechou a competição com 73 pontos, na vice-liderança. Já os tricolores chegaram aos 46 somados, ficando em 13º lugar, com vaga assegurada na Sul-Americana do ano que vem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo Os anfitriões entraram em campo aparentemente já conformados com a perda do título. Assim, quando tiveram oportunidades de atacar, abusaram de erros. O time buscou se impor no talento de Estêvão e em cobranças de falta de Veiga, mas sem sucesso. O Fluminense, por sua vez, se sentiu confortável e trocou passes na intermediária em busca de espaços. A opção do técnico Mano Menezes em manter Nonato na equipe com Ganso no banco, funcionou. Afinal, foi ele quem deu passe aos 36 minutos para Serna, que cortou a marcação de Murilo e Vanderlan antes de chutar no canto de Weverton para abrir o placar. Faltou ao Verdão acelerar o jogo no meio-campo diante de uma marcação bem encaixada do adversário.