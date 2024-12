Santos faz oferta por Dudu, do Palmeiras

Atacante está em 'fim de ciclo' no Verdão e Peixe tem interesse no atleta. Futuro do jogador está mais próximo do Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O Santos demonstrou interesse e já realizou uma proposta pelo atacante Dudu, do Palmeiras. A oferta está nas mãos do jogador desde sábado (7/12), mas ele ainda não deu pistas sobre o seu futuro. O atleta tem contrato com o Verdão até o final do ano que vem, mas a tendência é que ele troque de clube em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar da oferta chegar no último sábado, as conversas existem desde junho. O Peixe, por sua vez, enfrenta a concorrência do Cruzeiro que, neste momento, aparece nas frentes nas negociações pelo jogador. A Raposa, aliás, já chegou a estar próximo de contratar Dudu no meio do ano e chegou a anunciar o atleta, mas as conversas melaram próximo da assinatura do contrato.